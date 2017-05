Numa entrevista concedida ao jornal ‘Prosport’, o jogador foi confrontado com o interesse do Benfica, e optou por não fazer quaisquer comentários. "Não quero falar sobre este assunto", afirmou o jovem que se confessou um admirador de Cristiano Ronaldo, o ídolo de infância. O representante do jogador, Pietro Chiodi, foi igualmente convidado pelo nosso jornal a comentar o interesse das águias, mas remeteu-se ao silêncio.