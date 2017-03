Continuar a ler

Em 2014/15, o domínio do Benfica foi de longa duração, com início logo na 5ª jornada, após uma vitória sobre o Moreirense e aproveitando um empate (0-0) do FC Porto, no dérbi com o Boavista. Não mais as águias deixaram o topo da classificação até atingirem o títuloNa temporada anterior, foi no clássico com os portistas que o Benfica aproveitou para chegar ao 1º lugar. Uma vitória na Luz, com golos de Garay e Rodrigo, projetaram os encarnados para a conquista da Liga logo na 15ª jornada.Essa recuperação do Benfica atenuou em parte o trauma do título perdido para o FC Porto, na penúltima jornada de 2012/13, marcado pelo célebre remate do brasileiro Kelvin. O Benfica deixou ali a liderança aos portistas, que assim consumaram o ‘tri’.Já em 2011/12, o Benfica também tinha perdido o 1º lugar no confronto direto com o FC Porto, mas dessa vez no Estádio da Luz. Um golo de Maicon fez a diferença a favor dos dragões (2-3).