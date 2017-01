Um dia depois de José Mourinho ter assegurado que o Manchester United não contrataria qualquer defesa no decurso da presente abertura do mercado de transfências, Marco Rojo lesionou-se e deixou o treinador português ansioso por saber quanto tempo vai estar parado o internacional argentino.



"Não sei nada ainda. Tenho de esperar. Um músculo é um músculo e estamos todos com um pouco de medo. Sem o Eric Bailly, a situação é ainda mais importante", adiantou Mourinho na flash interview após o jogo da Taça de Inglaterra diante do Reading, na tarde deste sábado, referindo-se ao facto de ir ficar sem o central costa-marfinense devido à CAN'2017, entre 14 de janeiro e 5 de fevereiro.

