Segundo o Relatório e Contas enviado pela SAD encarnada à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), relativo ao 1º semestre de 2016/17, o Benfica já liquidou mais de 4 milhões de euros da aquisição de Zivkovic. O jogador chegou ao clube da Luz depois de ter terminado contrato com o Partizan, mas as águias, para convencerem o jogador a assinar (até pela concorrência que existia), aceitaram pagar um prémio de assinatura de 6 milhões de euros ao pai do jogador, Jovica Zivkovic.Segundo o mesmo relatório, esse valor de 4,2 milhões de euros já amortizados foram destinados à empresa Zile Football Management, detida, precisamente, pelo pai de Zivkovic e criada poucos dias antes de o jogador assinar contrato com os encarnados até 2021.

Autor: Pedro Ponte