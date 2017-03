O Benfica volta hoje a casa, 17 dias e três jogos (Estoril, Feirense e Borussia) depois. E, perante os 55 mil adeptos esperados, o tricampeão nacional vai querer sarar as feridas europeias. Esta época, sempre que perdeu na Champions, jogou a seguir na Luz, ganhando.Recordando, depois da derrota (2-4) frente ao Nápoles, no San Paolo, em setembro, os comandados por Rui Vitória golearam (4-0) o Feirense, no início de outubro. Em dezembro, os encarnados voltaram a cair aos pés dos italianos (1-2), no encerramento da fase de grupos da Champions, desforrando-se no dérbi com o Sporting (2-1).Consumada a eliminação da prova milionária, o Benfica recebe o Belenenses, com o objetivo de segurar a liderança da Liga. Resta saber se se confirmará a máxima de que não há duas sem três ou se à terceira é de vez.