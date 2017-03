A primeira parte do P. Ferreira-Benfica ficou marcada por confrontos em duas bancadas, que obrigaram mesmo à intervenção da polícia.O primeiro caso registou-se no topo sul, destinado às claques do Benfica. A ‘zaragata’ iniciou-se entre adeptos das águias, mas a polícia conseguiu acalmar ao ânimos pouco depois.No entanto, minutos após esta primeira altercação, também na bancada central surgiram problemas. Nesse caso, a mistura entre adeptos do P. Ferreira e do Benfica deu origem a bocas de parte a parte e a situação subiu de tom, com os ‘spotters’ e a polícia a serem novamente chamados.

Autores: João Soares Ribeiro e Luís Miroto Simões