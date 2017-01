Os dois lances mais polémicos do último Benfica-Sporting estiveram em cima da mesa na reunião ocorrida esta quarta-feira entre o Conselho de Arbitragem (CA) e representantes de 29 clubes.

De forma a explicar aos presentes como deve ser feita a avaliação dos lances de mão, os responsáveis pelos árbitros cederam vários exemplos ocorridos nesta temporada. Dois deles foram os do dérbi da Luz e envolveram Pizzi e Nélson Semedo, que motivaram muitas queixas e protestos por parte do Sporting.

Continuar a ler

Depois da reunião, o CA publicou o documento apresentado aos clubes, com a respetiva conclusão. De acordo com os especialistas do órgão liderado por José Fontelas Gomes, a situação de Pizzi resulta de "ação involuntária e acidental, pelo que a mesma não constitui infração". Sobre o lance de Nélson Semedo, apenas é referido que se trata de um "lance difícil e de dúvida".