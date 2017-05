O plantel do Benfica assistiu esta quarta-feira, no Centro de Estágios do Seixal, a uma ação de formação sobre o sistema do vídeo-árbitro, numa atividade ministrada por João Ferreira, Ricardo Duarte e Bertino Miranda, vicepresidente e vogais da secção profissional do Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), respetivamente.Recorde-se que o vídeo-árbitro irá ser utilizado pela primeira vez em Portugal no último encontro das águias na presente temporada, diante do V. Guimarães, na final da Taça de Portugal, na qual os encarnados defrontarão o V. Guimarães, em jogo marcado para dia 28 de maio.

Autor: Fábio Lima