O Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol anunciou o arquivamento do processo disciplinar instaurado ao Benfica após o encontro da 24.ª jornada do campeonato da época passada que os encarnados disputaram em Santa Maria da Feira em 4 de março deste ano e que venceram por 1-0.Durante os festejos do golo, apontado por Pizzi, um muro cedeu e vários adeptos benfiquistas caíram para o relvado, tendo um fotógrafo ficado ferido. O incidente resultou num processo disciplinar ao clube da Luz, que tomou agora conhecimento do seu arquivamento.

Autor: Lusa