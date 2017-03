Continuar a ler

Ao que Record apurou, caberá à Comissão de Instrutores recolher toda a documentação, policial, inclusive, e testemunhos dos participantes, de modo a tentar encontrar os responsáveis pelo que se passou, de facto, na jornada do fim de semana.





O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decidiu esta terça-feira instaurar um processo de inquérito aos incidentes ocorridos em Santa Maria da Feira e que levaram à interrupção do encontro entre o Feirense e o Benfica, que terminou com a vitória da equipa encarnada (1-0)."Instaurado processo de inquérito (...) por incidentes ocorridos com espectadores em jogo da Liga NOS. O processo foi enviado (...) à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, mantendo em segredo até à acusação", lê-se no comunicado assinado por José Manuel Meirim, o presidente do CD da FPF.

Autor: João Lopes