O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) decide hoje se abrirá um processo de inquérito para averiguar as denúncias ontem feitas na BTV, que as águias dizem ser baseadas em dados já a ser investigados por ordem do Ministério Público.Certo é que o Benfica não ficará por aqui e, nas próximas semanas, promete trazer a lume "mais informações". "O tentáculo dos negócios, do crime organizado… Há tentáculos para todos os gostos. Só não trazemos ainda mais informações porque algumas ainda não estão na posse das autoridades", atirou José Marinho.

Autor: Nuno Martins