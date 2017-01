Afinal, Rui Vitória não poderá mesmo estar no banco esta noite , na partida do Benfica com o V. Setúbal (20 horas). Segundoapurou, o Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) aceitou o recurso das águias ao castigo de 15 dias aplicado ao técnico mas negou o efeito suspensivo do mesmo, impedindo que Vitória oriente a equipa diante dos sadinos.O recurso entrou por volta das 15 horas, tendo sido tomada uma decisão antes das 20 horas. A questão da redução do castigo ainda não foi apreciada pelo CD da FPF. Recorde-se que Rui Vitória foi expulso no final do encontro com o Moreirense, das meias-finais da Taça CTT.