Final de jogo quente: Jardel de camisola rasgada e Samaris agarrou pescoço de Paulinho

O Conselho de Justiça (CJ) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anulou o acórdão referente ao castigo de três jogos aplicado a Andrea Samaris por incidentes registados no final do Benfica-Sp. Braga, disputado a 10 de outubro e referente à Taça CTT. Tal significa que o processo voltará para o Conselho de Disciplina (CD), na sequência do recurso interposto pelas águias a que o CJ deu provimento.O CJ ordenou assim a baixa dos autos para que o CD inquira, agora presencialmente, o árbitro dessa partida, Bruno Esteves, sobre o motivo da amostragem do amarelo ao internacional grego. Isto para esclarecer se Samaris não terá sido alvo de uma dupla punição pelo lance em que agarrou o pescoço a Paulinho, médio bracarense. Os encarnados consideram que Samaris já havia sido sancionado com o tal cartão e que a punição de três jogos aplicada pelo CD constitui a tal "dupla punição".Refira-se que o jogador helénico já cumpriu entretanto o castigo.