O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) anunciou a abertura de três inquéritos que foram enviados à Comissão de Instrutores da Liga. Os alvos dos ditos processos vão ser mantidos "em segredo até ao fim da instrução", revelou o CD, mas, sabe Record, um deles diz respeito ao Benfica.

Em causa estão "notícias da comunicação social, relativas a declarações em rede social", diz o comunicado do CD. Essas declarações foram comentários publicados numa conta de Twitter do Benfica, SLB Press, fechada e apenas disponível para a comunicação social.

O clube da Luz foi também multado em cerca de 14 mil euros por mau comportamento dos seus adeptos no jogo de Guimarães. Já o Vitória também foi alvo de processo disciplinar, embora não seja publico se o motivo do mesmo foi a entrada de adeptos em campo, na última jornada, ou os confrontos entre os simpatizantes do Vitória e a PSP, nos quais nove agentes ficaram feridos.

O FC Porto também foi multado, em cerca de 15 mil euros, por mau comportamento dos seus adeptos no Bessa, frente ao Boavista, na 10ª jornada.