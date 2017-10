À entrada para a quarta jornada da fase de grupos, o Benfica está encostado às cordas. As águias ficarão afastadas dos oitavos de final se fizerem um resultado pior do que o Basileia, que recebe o CSKA Moscovo.

O melhor cenário para o Benfica é vitória em Old Trafford e empate entre Basileia e CSKA Moscovo. As águias ficariam com 3 pontos, os russos com 4 e os suíços com 7. Depois, seria preciso vencer em Moscovo e frente ao Basileia e esperar que os helvéticos não vençam o Manchester United em casa.

Se perderem em Old Trafford, os homens de Rui Vitória só terão hipóteses matemáticas de seguir em frente se o CSKA vencer na Suíça. E, mesmo assim, as contas ficarão complicadas, pois seria necessário ganhar e esperar que o Manchester United vença também os outros dois jogos. Neste cenário, haverá três equipas empatadas com 6 pontos no final da fase de grupos e aí entraria em campo o confronto direto entre elas. As águias estariam claramente em desvantagem devido à derrota por 5-0 na Suíça.

Para terminar no terceiro lugar e, com isso, ir à Liga Europa, para o Benfica até será melhor que o Basileia derrote o CSKA Moscovo. Nesse caso, os russos continuariam com três pontos, que poderão ser recuperados num jogo. Como ainda haverá um confronto direto entre as duas equipas (na Rússia, à 5ª jornada), ficaria tudo em aberto.

O que acontece ao Benfica…

…se vencer em Old Trafford

- Mantém hipóteses matemáticas de seguir na Liga dos Campeões, independentemente do que acontecer em Basileia. E só dependerá de si próprio para chegar, pelo menos, à Liga Europa.

…se empatar em Old Trafford

- Fica matematicamente fora da Champions se o Basileia vencer. Se também houver empate na Suíça, ainda ficará com hipóteses matemáticas, devido à derrota por 5-0 em Basileia. Para chegar ao 3.º lugar e à Liga Europa, será melhor que o CSKA não vença esta terça-feira.

…se perder em Old Trafford

- Fica fora da Champions se o Basileia pontuar. Se o CSKA vencer, o Benfica ficará com hipóteses matemáticas de ser segundo do grupo (num cenário de três equipas empatadas com seis pontos), mas ficará numa posição difícil na luta pelo 3.º lugar, que dá acesso à Liga Europa.