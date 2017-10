O momento do Benfica não é positivo e o empate de ontem veio confirmar esse cenário. A equipa cedeu mais dois pontos no campeonato e a oportunidade de se aproximar dos principais rivais e, por isso, entre aplausos à equipa não faltaram também os assobios de uma falange de benfiquistas que marcaram presença nos Barreiros. Os pupilos de Rui Vitória fizeram questão de se dirigir aos adeptos no final do encontro, para agradecer o apoio, mas houve um conjunto de apoiantes das águias que mostraram o desagrado por mais dois pontos perdidos na corrida pelo título.

O objetivo esse era claro: o regresso às vitórias. E, por isso, a desilusão era visível no rosto dos jogadores das águias. Muitos abandonaram o relvado com a cara no chão, após mais um resultado negativo, uma imagem que também transparecia nos adeptos do clube da Luz que deram o seu apoio para ajudar a equipa a somar os três pontos, um objetivo que não foi cumprido.

Diretos para Lisboa No final do encontro, Luís Filipe Vieira juntou-se à comitiva que, de autocarro, se dirigiu para o Aeroporto Cristiano Ronaldo para apanhar o avião em direção a Lisboa. Hoje a equipa folga, estando previsto o regresso ao trabalho apenas para amanhã.

Autor: João Manuel Fernandes