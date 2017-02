O Benfica solicitou esta semana uma reunião urgente com o Conselho de Arbitragem (CA) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), encabeçado por José Fontelas Gomes. Na carta das águias, a que Record teve acesso, fica claro que o motivo essencial deste pedido passa por tentar colocar termo a uma alegada política de condicionamento e coação sobre a arbitragem. No entender dos responsáveis benfiquistas, esta mesma política tem vindo a surtir efeitos não só nos jogos de quem a pratica, mas também nos encontros dos tricampeões nacionais.

No documento dirigido por Luís Filipe Vieira a José Fontelas Gomes, os encarnados alegam poder demonstrar esta práticas, que vêm sendo utilizadas não só por agentes mas igualmente por sociedades desportivas. Até ao momento, a SAD benfiquista tem evitado entrar no que considerava serem suspeitas infundadas e polémicas que apenas tinha como resultado a desvalorização da Liga, mas considerou que o atual cenário não pode continuar a replicar-se.

Para além da intenção de abordar os referidos assuntos, Filipe Vieira pretende igualmente esclarecer as medidas que o Benfica já tomou sobre notícias veiculadas que considera atentarem contra o bom nome do clube e dos seus dirigentes.

A defesa da idoneidade das ações dos encarnados será defendida na sede da FPF, nos próximos dias, onde o presidente encarnado irá desde logo fazer uma exposição de futuras medidas em defesa da reputação do emblema da Luz.



Oitavo pedido já recebido pelo CA



O CA da FPF confirmou, entretanto, o pedido de reunião do Benfica, que será recebido "muito provavelmente na próxima semana", estando dependendo da conciliação de agenda. Para já, fica a saber-se que o emblema da Luz é o oitavo clube a pedir um encontro com o órgão representativo da arbitragem.



"Esta época o CA já teve oportunidade de se reunir, a pedido dos clubes, com FC Porto, Sporting, Freamunde, União da Madeira, Gafanha, Sertanense e Quinta dos Lombos. Tal como está previsto nos compromissos para este mandato do CA, no final da época serão divulgados os nomes de todos os clubes que solicitarem reuniões com o CA", afirmou ontem à agência Lusa, Ana Raquel Brochado, vogal e porta-voz do CA da FPF.