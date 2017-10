Continuar a ler

Lista de 20 convocados:



Guarda-redes – Svilar e Bruno Varela;



Defesas – Grimaldo, Luisão, Douglas, Kalaica, André Almeida, Rúben Dias;



Médios – Fejsa, Filipe Augusto, Krovinovic, Pizzi, Cervi, Chrien e João Carvalho;



Rui Vitória convocou 20 jogadores para a deslocação ao Estádio Algarve, onde o Benfica defronta no sábado o Olhanense para a 3.ª eliminatória da Taça de Portugal. Svilar e Bruno Varela são os guarda-redes chamados, o que significa que ou haverá o regresso do português à baliza ou uma estreia absoluta entre os postes das águias, no caso a do belga de 18 anos.De resto, o técnico encarnado incluiu os jovens Kalaica, Chrien, João Carvalho e Diogo Gonçalves numa lista onde não constam alguns habituais titulares como Jonas, Júlio César (ambos lesionados) ou Salvio.