Sobre a possibilidade de Bruno Varela regressar ao Vitória, o treinador voltou a sublinhar: "Não falo sobre isso. Estou muito satisfeito com o que temos [Trigueira, Cristiano e Miguel Lázaro]. Nem sequer abordo essa questão. Neste momento, o Vitória não tem sequer vagas. Não vale a pena colocar essa questão e criar aqui alguma especulação. Correu muito bem o ano passado. Não temos agora de estar aqui a fazer futurologia." "O tempo que o Varela esteve connosco foi muito bom. É um guarda-redes com enorme potencial e capacidade que ainda está em fase de crescimento. Todos vão ultrapassar esta fase, que não é fácil. Basta olharmos para trás e vermos a história dos grandes guarda-redes. Há uma exceção ou outra – em Portugal a grande exceção foi Vítor Baía –, mas todos eles tiveram um processo de crescimento em que as coisas ora melhoraram ora pioraram até ganharem alguma estabilidade."

O treinador do Vitória de Setúbal, José Couceiro, recusou comentar a situação de Bruno Varela no Benfica, onde o guarda-redes perdeu a titularidade depois do jogo frente ao Boavista a 16 de setembro (derrota por 2-1). Em conferência de imprensa realizada nesta quarta-feira, o técnico aceitou apenas falar do guarda-redes que orientou em 2016/17 nos sadinos, destacando que tem talento e capacidade mas ainda é muito jovem."Não é correto comentar decisões de colegas meus. Sobre isso não vou responder porque eticamente é reprovável. Também não gosto que o façam em relação a mim e à minha equipa, por isso, não o devo fazer. Além disso, tenho uma boa relação com Rui Vitória, respeito-o muito e não tenho conhecimento sobre o que se passa", começou por dizer Couceiro, frisando: "Só posso falar em relação ao Varela. Não posso falar sobre o Svilar porque nunca trabalhei com ele."