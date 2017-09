Craig Thomson vai apitar o Basileia-Benfica. O árbitro escocês volta a encontrar a formação encarnada, que procura esta quarta-feira no St.Jacob-Park somar os primeiros pontos no Grupo A da liga dos Campeões, depois de dirigir as vitórias frente ao Sporting de Braga (2-1), da meia-final da Liga Europa, e Lyon (4-3), para a Champions, ambos em 2010/11.Craig Thomson, de 45 anos, já dirigiu várias vezes encontros de equipas portuguesas nas provas da UEFA, nomeadamente com o FC Porto, Sporting, Estoril e Sporting de Braga.

Autor: Lusa