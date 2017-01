Dadas as dificuldades que encontrou para se afirmar no Pescara, Bryan Cristante acabou por ser cedido à Atalanta, onde ficará nos próximos 18 meses.O acordo foi alcançado ontem e, no final do empréstimo, o clube de Bergamo pode assegurar o concurso do médio, de 21 anos, mediante o pagamento de 4 milhões de euros à SAD encarnada.