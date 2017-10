Figura esta segunda-feira em Itália por ter sido chamado à seleção , para colmatar a dispensa por lesão de Lorenzo Pellegrini, o médio Bryan Cristante foi também destaque na noite de domingo, graças ao golo que marcou diante da Juventus , que valeu à Atalanta o empate a dois ante o crónico campeão italiano. Ora, após o encontro, o médio falou à Sky Italia, numa intervenção na qual recordou a sua passagem pelo Benfica, clube ao qual ainda está vinculado (até 2019)."Foi uma experiência que tive aos 19 anos em atuar numa das melhores equipas da Europa. Encontrei o meu espaço no primeiro ano, mas depois acabei por perdê-lo. Mas a 'piada' está mesmo nisso. Não se pode estar sempre no topo. Posso dizer que foi uma experiência que me fez bem, pois foi bom jogar numa equipa com um objetivo inferior. Finalmente estou a ver aquilo que sou capaz", admitiu o médio.

Autor: Fábio Lima