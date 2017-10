Emprestado pelo Benfica na Serie A em grande

Cristante voou entre os centrais e travou a Juventus

Cristante marca de cabeça no San Paolo

Cedido pelo Benfica até final da temporada à Atalanta, Bryan Cristante tem sido um dos elementos em destaque na equipa de Bergamo neste arranque de temporada, uma boa forma que até o levou a ser chamado à seleção italiana. Agora, e com o mercado de inverno a aproximar-se, de Itália surgem informações de que o médio entrou na rota da Juventus de olho no futuro.Ainda assim, segundo o 'Tuttosport', Cristante pode ir parar à Juventus... sem que o Benfica tenha algo a ver com isso. Expliquemos. Como a Atalanta tem opção de compra pelo médio - por um valor que não foi revelado pelos clubes -, a Vecchia Signora sabe que será mais fácil avançar com a aquisição após a opção ser exercida do que fazer uma negociação com o Benfica. Caso assim proceda, a Juve comprará o jogador diretamente à Atalanta, ficando o Benfica 'apenas' com o valor acordado com a equipa de Bergamo.Refira-se que Cristante tem 'história' com o atual treinador da Juventus, pois foi Massimiliano Allegri que o lançou no AC Milan, com apenas 16 anos, num duelo da Liga dos Campeões.

