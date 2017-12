Emprestado à Atalanta, Bryan Cristante está a realizar a melhor temporada da carreira, com 9 golos em 22 jogos – ontem marcou no reencontro com o AC Milan, onde foi formado –, e, por isso mesmo, tem acumulado interessados pela Europa. Em entrevista à ‘Gazzetta dello Sport’, o médio italiano emprestado pelo Benfica, de 22 anos, falou do interesse dos grandes italianos e do sonho de jogar na Premier League, mas também do facto de, no emblema de Bérgamo, sentir-se como nunca se tinha sentido, por exemplo... na Luz."O nosso treinador, Gasperini, tornou-me no que sou hoje. Nunca tinha sentido o que sinto agora, nem no AC Milan nem no Benfica. Na Atalanta faço parte de um projeto", começou por dizer, ‘atirando-se’, depois, ao campeonato inglês: "Já me disseram que o Chelsea me observou. A Premier League é um sonho!"