Marcelo Hermes está na mira do Cruzeiro para a reabertura do mercado, em janeiro. A informação foi veiculada ontem pelo ‘Globo Esporte’, que cita declarações do empresário do lateral-esquerdo, Maickel Portela."As negociações estão em andamento. Há outros clubes também interessados, mas não há nada definido", afirmou.