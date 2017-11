Continuar a ler

Em seguida, sobre Gomes e os vários conflitos no futebol português, atirou: "É o melhor presidente de sempre da FPF. Nesta confusão toda, quem tem sido prejudicado é o nosso futebol. Está instalado hoje um clima de ódio. Antigamente quando se vinha ao futebol havia amizade entre as pessoas. Mas agora qualquer dia uma criança nem vem ao futebol, porque é preparada no meio do ódio, e um dia mais tarde será mais um no conflito."



Luís Filipe Vieira colocou Pedro Proença e Fernando Gomes em opostos na apreciação que faz ao trabalho de ambos. Na entrevista à BTV, o presidente do Benfica deixou críticas ao líder da Liga e elogiou o trabalho do responsável máximo da Federação Portuguesa de Futebol (FPF)."O presidente da Liga se não conseguir agregar não tem condições. Não pode dividir. A divisão do futebol foi com a entrada do Pedro Proença. Onde é que o Pedro esteve? Desde a situação dos vouchers, agora dos emails? Ele conhece o Benfica, não pode elogiar a estrutura do Benfica à minha frente e por trás permitir que ela seja humilhada desta maneira. Alguma vez podia permitir o que foi feito sem dizer uma palavra? Algum árbitro pode dizer que alguém do Benfica o pressionou? Um! Que venha alguém dizer", referiu Vieira.