Em festa desde o minuto 19, quando Jonas marcou o primeiro golo, os adeptos do Benfica foram combatendo o muito frio que se fez sentir no D. Afonso Henriques com muita música e muitos saltos. Cientes do apoio que tiveram ao longo de todo a partida, os jogadores das águias fizeram questão de, no final do jogo, se deslocarem até ao topo onde se encontravam os seus adeptos para lhes agradecer e oferecer as camisolas.

Nessa altura, com tanta euforia à mistura, houve alguns adeptos que chegaram mesmo a entrar no relvado, e um deles, depois de abraçar o capitão Luisão, acabou por cair ao tentar saltar por cima de um painel publicitário. Um pequeno deslize, mas que não deixou marcas no adepto benfiquista, que voltou à bancada pelo seu próprio pé.

