Convidado especial no Benfica-Paços de Ferreira, embate da 7ª jornada do campeonato: ao lado de Luís Filipe Vieira, sentado na tribuna presidencial, esteve Manuel Damásio, presidente dos encarnados entre 1994 e 1997.Recorde-se que o também antigo dirigente da Liga e da Federação Portuguesa de Futebol tem sido um dos apoiantes do atual líder das águias, cujo percurso elogiou nas eleições de outubro de 2016, que reconduziram Vieira na liderança.Na altura, Damásio afirmou não existir nenhuma dúvida de que o trabalho realizado até então "foi excelente", tendo sido conciliado o "sucesso na parte administrativa/financeira e na desportiva". A continuar assim, garantiu, o Benfica seguiria "imparável".