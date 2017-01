Dani Alves, o lateral brasileiro que representa a Juventus e que, na gala dos prémios The Best, da FIFA, foi eleito para o onze do ano de 2016, não se coibiu de deixar palavras muito elogiosas para jogadores do Benfica que diz acompanhar de perto. E, sobre Ederson, não tem dúvidas.

"Claro que conheço e digo que vai ser, muito em breve, o futuro guarda-redes da seleção brasileira. Tem um bom jogo com os pés e joga muito bem no ar, dominando no ar junto à baliza. É craque, sem dúvida", sublinhou o bem-humorado defesa canarinho que diz conhecer também o ‘suplente’ de Ederson. "Também conheço, não é", disse numa risada. "Grande Júlio César! O Benfica pode dizer que está muito bem servido de ‘goleiros’, sem dúvida."

E Dani Alves não acredita que Ederson, por exemplo, possa ser prejudicado na chamada à seleção do seu país por atuar num clube como o Benfica e num campeonato menos mediatizado do que o espanhol, o inglês ou o italiano. "Nada disso. O Benfica participa quase sempre na Liga dos Campeões e isso é uma montra muito boa para o Ederson mostrar o seu trabalho. E depois com o nosso novo selecionador, Tite, nenhum detalhe escapa. Se um jogador for bom, jogue onde jogar, ele vai ver e vai saber aproveitar", concluiu o experiente jogador de 33 anos. Contemporâneo Se Ederson é um jovem guarda-redes que promete dar cartas a curto prazo, no futebol mundial, Dani Alves não deixa ainda de referir, de forma bem-disposta, o desempenho de outro jogador brasileiro ao serviço das águias. Falamos de Jonas, avançado da mesma geração do lateral que, recentemente, regressou à competição após lesão. "É um belo representante da velha guarda, tal como eu. Fico muito satisfeito por ver companheiros como eu, com mais de 30 anos, triunfando em grandes clubes da Europa e representando o nosso país, pois todos os jogadores brasileiros são embaixadores do futebol da nossa terra", acrescentou, convicto.

Autor: José Carlos Freitas