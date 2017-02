Daniel Azevedo e Bruno Lourenço assinaram contrato profissional com o Benfica, válido por três temporadas, com o diretor geral do Caixa Futebol Campus, Nuno Gomes, a apadrinhar o momento para os antigos juniores encarnados.Daniel Azevedo, de 19 anos, é guarda-redes e internacional português e está no Benfica desde 2010. Já Bruno Lourenço, também de 19 anos, médio e igualmente internacional por Portugal, chegou à Luz em 2008, oriundo do Sacavenense.