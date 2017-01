O médio brasileiro Danilo estava na Bélgica desde a semana passada, mas apenas esta quarta-feira foi oficialmente apresentado como reforço do Standard de Liège, clube ao qual chega por empréstimo do Sp. Braga, até final da temporada. Segundo a nota do conjunto belga, a cedência não contempla qualquer opção de compra.Recorde-se que Danilo foi cedido no início da temporada pelos minhotos ao Benfica, deixando o conjunto encarnado a meio da cedência inicialmente prevista com apenas cinco encontros realizados, dois na Liga NOS e três na Taça de Portugal.

Autor: Fábio Lima