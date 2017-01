Danilo vai jogar no Standard Liège até ao final da época. Sem espaço na equipa de Rui Vitória, o médio brasileiro, de 20 anos, será cedido e, segundo informações recolhidas por, já se encontra na Bélgica, onde hoje irá realizar exames médicos.Depois do Anderlecht ter manifestado a intenção de contar com o jogador do Benfica, num raide de última hora, o rival Standard Liège, onde alinha o português Orlando Sá, venceu a corrida e garantiu o médio. Emprestado pelo Sp. Braga, depois de ter representado o Valencia, igualmente cedido pelos minhotos, Danilo foi apenas utilizado em cinco jogos esta temporada, tendo apontado um golo - frente ao 1.º Dezembro, para a Taça de Portugal.O objetivo passa agora por jogar com maior regularidade na segunda metade da temporada, sendo que o Benfica continua a ter opção de compra no valor de 15 milhões de euros.