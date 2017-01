Danilo aguarda o regresso de Luís Filipe Vieira e Jorge Mendes a Lisboa – ambos estiveram na China e deverão chegar à capital no final do dia de hoje –para tentar finalizar o processo da sua saída por empréstimo até final da época. Ao que Record apurou, a SAD encarnada já reduziu por esta altura o leque de opções em forte medida, mas nada será fechado enquanto o presidente encarnado e o empresário português (detentor de grande fatia dos direitos económicos do médio) não voltarem a Portugal e avaliarem devidamente as ofertas que chegaram pelo brasileiro.Tal como o nosso jornal adiantou, emblemas do campeonato belga e alemão lutam pela cedência temporária do jogador, sendo que também de Espanha e França chegaram contactos. Vieira ainda ponderou segurar o jogador, mas considera que, nesta fase, é mais benéfico poder somar minutos com regularidade. Certo, é que a intenção de amarrar o médio, de 20 anos, a título definitivo no final da época se mantém, pois é condição das águias que o novo emblema não tenha opção de compra.