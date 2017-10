Continuar a ler

"Não vou dizer o que vamos fazer. Posso dizer que vai ser uma equipa alegre, muito determinada e com grande crença. Uma equipa de qualidade, muito proativa, que vai procurar a sua vida e vai fazer pelo resultado. Temos vários jogadores de qualidade e vamos formar uma boa equipa. Vão entrar os 11 jogadores que entendo serem os melhores.""Duas tomadas de posição minhas podem ser diferentes com a mesma situação. São pessoas e contextos diferentes. O facto de Svilar continuar, e vai continuar, tem a ver com o facto de ser o guarda-redes que nos dá o que queremos para este contexto e para a forma como queremos jogar. Tem uma grande leitura de jogo e capacidade de reduzir o espaço e tirar profundidade. É rápido em situações de um contra um e tem as características para este momento. Não olho o erro deste ou daquele. Svilar vai errar mais vezes, é um jovem com qualidade e potencial. Mas vai crescer muito e vai ser um guarda-redes de grande nível. Faz parte. Os menos novos erram, quanto mais os desta idade. Tem as características que queremos. É a minha decisão e escolho o guarda-redes que entendo e quando entendo.""Arriscar com Svilar? Estamos a falar do copo meio cheio e meio vazio. Se temos jogadores menos novos, é porque tem de se injetar sangue novo, se temos os mais novos é porque temos de ir à experiência. Nunca há uma opinião uniforme. Se vos perguntar o onze do Benfica amanhã, todos fazem um diferente. Faz parte da vida das equipas. Fundamentalmente, o meu foco são as características do jogador. Svilar tem dois meses de trabalho, tem vindo a ser preparado e tem as características que eu quero para este momento. Nélson Semedo foi lançado na Supertaça, Ederson num Sporting-Benfica em Alvalade, que ganhámos por 1-0, o Renato Sanches com Académica e Astana... Isso dos momentos mais fáceis... Mais do que ninguém, posso afirmar que penso sempre nessas situações, mas os jogadores têm resposta para dar. Estes jogadores estão preparados para determinados contextos. Na quarta-feira vimos jovens de qualidade perante 60 mil pessoas frente a um adversário daquela qualidade. Com a forma como estes jogadores foram para o jogo e o rendimento que tiveram, estou à vontade. Quando coloco um jogador é porque maturei e escolhi por ser o jogador indicado. Correndo riscos, naturalmente, mas isso acontece com todos.""Não gosto de pensar em algo que já passou. O contexto é este. Quando cheguei fomos para o primeiro jogo com Mitroglou a chegar na véspera. Aí eram os avançados que não existiam. Temos quatro guarda-redes a trabalhar bem e quem vai jogar amanhã tem muito potencial. Não há que individualizar porque não o faço. A responsabilidade é minha.""Não gosto de falar de algo a que não assisti. Não vou comentar qualquer frase dos meus colegas de outros clubes. Em relação a nós, Svilar entra na baliza num contexto que entendo que é o momento para entrar e porque tem as características que entendo serem as que necessitamos. Tivemos uma mudança com o Bruno Varela, que ainda chegou a ir à Seleção, e depois entrou o Júlio. Entendi que Svilar agora era o guarda-redes ideal. Agora se as outras casa mudam por conversas, por mais novo, mais velho, por e-mails, por telemóveis... não sei o que se passa nas outras casas.""É muito difícil manter o rendimento durante um ano inteiro. Um ou outro faz isso, mas há uma fase em que marca e outras em que não marca. Marcou em alguns jogos e depois tínhamos o Raúl a subir de rendimento e optámos por colocá-lo em jogos com algum tempo de intervalo mais curto. Seferovic teve um conjunto de jogos e tivemos de controlar. Mas é natural porque virá outra fase em que marcará quatro ou cinco golos de rajada. Cristiano Ronaldo disse que é como o ketchup. Daqui a mais uma jornada ou duas marca. Nao é uma crise de rendimento, é um processo normal nas equipas. Temos o Raúl, que é internacional mexicano, tem muito valor e características diferentes. É mais profundo, agressivo e desgasta mais a defesa. Seferovic fica mais com a bola em jogo posicional. Optámos por trocá-los algumas vezes, mas ele vai voltar à sua grande arma que é marcar golos."