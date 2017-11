Três dos oitos jogos dos ‘oitavos’ da Taça de Portugal já têm data e hora definida. Entre os grandes, o Sporting é o primeiro a entrar em ação, ao receber o Vilaverdense no dia 13 de dezembro às 19 horas. Já às 21 horas será a vez de o Benfica começar a partida em Vila do Conde diante do Rio Ave. No dia seguinte, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão, o FC Porto defronta o V. Guimarães. Refira-se que os três encontros têm transmissão na Sport TV.