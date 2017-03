As imagens das celebrações no Marquês de Pombal dificilmente sairão da cabeça de David Luiz. "Ir ao Marquês celebrar o 36º título? Vou se tiver tempo!", atirou o central canarinho. "Essa festa não dá para esquecer. Já tive a oportunidade de ganhar vários títulos ao longo da minha carreira, mas posso dizer que as celebrações não foram todas como esta. No Benfica é diferente. Quando uma pessoa é benfiquista, é mesmo. Sofrem todos juntos e vibram todos juntos. E, quando ganham um título é esta festa. Existe mesmo paixão neste clube", contou David Luiz, que recebeu elogios de Simão Sabrosa. "Chegou a Portugal como um autêntico desconhecido e agora é reconhecido a nível mundial pela sua qualidade", sublinhou.

Autor: Diogo Jesus