Convidado a recordar os antigos treinadores do Benfica, David Luiz teceu elogios a todos. "Jorge Jesus é um dos treinadores mais inteligentes taticamente que eu já tive. Sem dúvida que potencializou-me muito como jogador", observou o defesa. "Fernando Santos? Era bravo, no sentido de paixão. Há um jogo que sofremos dois golos e ele chega ao intervalo e pergunta se eu queria sair ou continuar. Alguns olhavam com pena, outros com raiva, e ele disse-me ‘se voltares a fazer isto, voltas para o Brasil amanhã!’ Camacho? Foi um dos primeiros que tentou potencializar as minhas qualidades defensivas. Não tivemos tanto tempo para trabalhar, porque quando ele chegou eu lesionei-me. E nesse período de recuperação, ele conversava muito comigo de aspetos táticos." "Sobre Quique Flores, tenho muito respeito por ele. Deu-me oportunidade de estar na equipa noutra posição [defesa-esquerdo] e confiar em mim", observou David Luiz sobre os ex-técnicos.

Autor: Diogo Jesus