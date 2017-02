Continuar a ler

Hoje em dia a cumprir a sua segunda passagem no Chelsea, David Luiz segue acompanhando o Benfica à distância. Os 500 jogos que Luisão se prepara para alcançar de águia ao peito não passam ao lado do internacional brasileiro, que deixou saudades na Luz.



"São muitos anos a defender essa camisola com toda a garra e não é qualquer um que faz tantos jogos por um mesmo clube. Para mais no futebol moderno e num clube tão grande como o Benfica", atira, em declarações a Record.



Os tempos em que atuaram juntos e os títulos conquistados jamais serão esquecidos. "Hoje, posso dizer que formámos certamente uma grande dupla na defesa, fomos campeões e partilhámos muitas alegrias", remata o central.



Veja aqui a infografia com todos os números carreira de Luisão no Benfica.

Luisão comemora 2.ª feira o 36.º aniversário, atingindo no dia seguinte frente ao Borussia Dortmund os 500 jogos com a camisola do Benfica. Para assinalar a marca redonda que o central vai atingir, Record passou a palavra a 7 jogadores que atuaram com ele no eixo da defesa ao longo dos últimos (quase) 14 anos, entre eles Dadiz Luiz."É uma marca impressionante e não é qualquer um que faz tantos jogos por um mesmo clube. Luisão conseguiu tornar-se uma verdadeira referência do Benfica e é um verdadeiro líder. Quando eu cheguei ao Benfica, era um menino e ele ensinou-me também o que é o Benfica. Para ele, esses 500 jogos não são o fim. Ainda tem lenha para queimar!"

Autores: Filipe Pedras e Pedro Ponte