David Luiz é o convidado de Simão Sabrosa no próximo programa 'Os Amigos do Simão', que será transmitido terça-feira na Sport TV +. Na entrevista a que Record teve acesso, o atual central do Chelsea recorda os primeiros tempos na Luz e uma proposta louca para o desviar...

"Cheguei ao final dos seis meses de empréstimo e tinha uma proposta de outro clube. Mas agora já não precisamos de falar muito disso, por questões de ética", desvalorizou o defesa mas, face à curiosidade de Simão, o defesa deu mais pormenores.

"Na altura, um clube de topo de Portugal ligou-me e ofereceu-me quatro ou cinco vezes mais do valor que o Benfica me desse. Mas a primeira coisa que me move no futebol é o respeito. A primeira coisa que me veio à cabeça nesse momento foi o respeito pelo Benfica, por tudo o que fizeram por mim e por tudo o que arriscaram. Foi um risco trazerem um jogador da terceira divisão brasileira para ser o primeiro suplente de um emblema de topo como o Benfica, que luta todos os anos por títulos. Depois tudo deu certo e eu só retribuí o que fizeram por mim. O lema da minha vida é ser feliz e ser grato. Só procuro desfrutar. Não sabemos se vamos acordar amanhã. O Benfica foi sempre muito carinhoso comigo e eu precisava disso", contou o internacional canarinho.



Autor: Diogo Jesus