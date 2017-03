Simão Sabrosa viajou novamente até Londres e, desta vez, visitou David Luiz, com quem partilhou o balneário no Benfica. Numa conversa bem divertida, o internacional brasileiro recordou os primeiros tempos difíceis em Lisboa e, numa revelação surpreendente, admitiu ser treinador depois de terminar a carreira. Falou ainda do papel dos ídolos na sua carreira.Com 131 jogos e seis golos com a camisola das águias, David Luiz destacou o papel importante de antigos companheiros. "Joguei com grandes jogadores. Aimar, por exemplo, está no meu top 3. Nessa altura eu só queria divertir-me em campo, não percebia aspetos táticos. E lembro-me que um dia ele chamou-me e começou a ensinar-me futebol. Ajudou-me muito, tal como tu, Rui Costa, Nuno Gomes...", elogiou.

Autor: Diogo Jesus