Depois de ter ficado no banco na partida com o Manchester United, em Inglaterra, Seferovic tem via aberta para voltar a fazer dupla com Jonas no ataque encarnado, relegando Raúl Jiménez para o banco. Pela frente, o internacional helvético terá uma equipa que lhe traz boas recordações, uma vez que foi ao V. Guimarães, na Supertaça, que marcou o primeiro golo em jogos oficiais pelos encarnados. Recorde-se que o camisola 9 faturou na última saída das águias, no terreno do Aves.