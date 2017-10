Svilar destroçado pediu desculpa aos adeptos e foi confortado até por Lukaku

O erro fatal de Svilar: agarrou na bola e entrou com ela na baliza

De Gea ‘apadrinhou’ a estreia de Svilar na Liga dos Campeões e viu o jovem guarda-redes encarnado cometer um erro grave no lance do único golo do jogo. O camisola 2 do Man. United garante, todavia, que o seu próximo adversário em Old Trafford – as equipas defrontam-se novamente terça-feira – dará a volta por cima."A vida de um guarda-redes é assim. Pode ser duro, especialmente quando se é tão jovem e se comete um erro, mas no final é viver com isso e aprender com os erros que se comete. Ele é um jovem e está agora a começar. Tenho a certeza que vai superar isto e ficar bem", atira, em entrevista aos meios oficiais dos red devils, deixando um conselho ao benfiquista: "O mais importante é tentar esquecer rapidamente e andar para a frente. Temos de lidar com a situação. O Svilar só tem de trabalhar duro."

Autor: João Soares Ribeiro