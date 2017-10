Manuel Abrantes, um dos guarda-redes mais jovens da história do Benfica, viu Mile Svilar tornar-se o recordista em provas nacionais. Lançado pelo chileno Riera, com 18 anos, 5 meses e 1 dias, num jogo com a Ovarense, a 3 de novembro de 1966, para a Taça de Portugal (3-0, na Luz), conta que não teve tempo para respirar.

"Na altura, não havia qualquer preparação. Soube que ia jogar, no balneário. Era assim na altura. Mas até foi melhor. Sendo de chofre, nem dava para medir as consequências. Ia para o aquecimento e entrava no ambiente natural", conta quem cumpria o primeiro ano no plantel sénior, ao lado de "monstros sagrados" como Eusébio, Coluna, Simões, José Augusto ou Torres. "Assustava estar ao lado deles."

Abrantes, 69 anos, rumou ao Bairrense em 1972, por troca com Bento. Soube a semana passada que tinha aquele recordes. "Não sabia. Mas valeu a pena. Svilar tem tudo para ser o guarda-redes do Benfica muitos anos. Aparenta autodomínio extraordinário."

Autores: Nuno Martins e Pedro Ponte