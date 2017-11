Continuar a ler

Svilar, Douglas e Gabriel Barbosa (os dois últimos chegaram por empréstimo) foram contratados depois de 30 de junho, pelo que não entram nas contas do relatório agora divulgado, ao contrário de Rafa (16,766 milhões de euros), Jiménez (12 M por 50% do passe), Zivkovic (6,262 M) e Óscar Benítez (4,4 M).



Lindelöf, que saiu rumo ao Manchester United no último defeso, entra igualmente nos 'custos' uma vez que o Benfica pagou 3,5 milhões ao Vasteras por 20% de uma mais-valia na transferência do sueco para outro clube.

Recorde-se que o vançado suíço chegou à Luz após terminar contrato com o Eintracht Frankfurt pelo que o "custo zero" do negócio que se aplica nestes casos não contempla os "encargos com serviços de intermediação e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados" pagos no negócio, neste caso 3,9 milhões. Já o médio croata Krovinovic, que assinou por cinco temporadas com os encarnados, chegou proveniente do Rio Ave por 3,507 milhões de euros, valor "que engloba a aquisição dos referidos direitos, os encargos com serviços de intermediação, o prémio de assinatura do atleta e o efeito da atualização financeira tendo em consideração os planos de pagamento estipulados", como se lê no relatório.