A decisão da UEFA sobre o inquérito disciplinar aberto ao Benfica, depois do jogo dos encarnados frente ao Manchester United, em Old Trafford, deveria ter sido conhecida ontem, mas, segundo informou fonte da UEFA ao nosso jornal, o organismo apenas se pronunciará sobre o caso hoje ou na próxima segunda-feira.

O processo foi aberto, recorde-se, depois de os adeptos do Benfica presentes em Old Trafford terem acendido duas tochas no decorrer da partida. Antes do encontro, os responsáveis do clube da Luz apelaram à não utilização de material pirotécnico, mas esses pedidos foram em vão.