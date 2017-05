Deiver Machado, defesa-esquerdo de 21 anos, que representa o Millonarios está mais perto do Benfica, segundo foi possível apurar. O jogador colombiano junta-se, assim, a Cristian Arango, que há muito acertou a mudança para a Luz.Machado está referenciado como um valor a ter em consideração pelas águias e, ao abrigo do protocolo com o clube sul-americano, poderá assinar pelo Benfica, mas ser cedido ao Millonarios.