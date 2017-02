Continuar a ler

Na 1.ª mão, em Lisboa, na passada terça-feira, o Benfica derrotou os alemães por 1-0, com um golo do grego Kostas Mitroglou, aos 48', apesar do domínio exercido pelos alemães, que esbarraram num Ederson intransponível.



Admitindo que o Benfica "foi mais eficaz", Dembélé considerou ainda que o Dortmund "fez um bom jogo, sobretudo em termos de posse de bola". "Atendendo a que o nosso objetivo era a vitória, não estamos satisfeitos com a nossa prestação. Mas vamos dar tudo para nos qualificarmos para os quartos de final", lembrou. Na 1.ª mão, em Lisboa, na passada terça-feira, o Benfica derrotou os alemães por 1-0, com um golo do grego Kostas Mitroglou, aos 48', apesar do domínio exercido pelos alemães, que esbarraram num Ederson intransponível.

O internacional francês Ousmane Dembélé manifestou-se confiante na capacidade do Borussia Dortmund para ultrapassar o Benfica no jogo da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, a 8 de março."Não é uma vantagem significativa. Além disso, em casa, é muito difícil baterem-nos", declarou o jovem avançado do Dortmund, de 19 anos, em declarações à imprensa francesa.

Autor: Lusa