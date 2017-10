Os resultados desportivos não têm correspondido às pretensões do universo encarnado mas a formação de Rui Vitória demonstra união, pelo menos é o que transparece das diversas manifestações de agregação em pleno relvado... ontem, nos Barreiros, testemunhou-se mais uma.

Antes do início da partida com o Marítimo, todos os elementos da equipa encarnada estiveram reunidos dentro das quatro linhas e foi o guarda-redes Júlio César - titular pelo quarto jogo consecutivo - que deu a ‘palestra’ e tentou motivar os próprios colegas. O brasileiro tomou o lugar que habitualmente é do compatriota e colega de equipa, Luisão. Um claro momento de união que procurava, certamente, um ‘virar de página’ no que aos maus resultados diz respeito. Acabou por não resultar e o Benfica conseguiu um empate que tem sabor a derrota, não aproveitando o empate entre os outros dois candidatos ao título.

Continuar a ler