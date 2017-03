Continuar a ler

Segue sem alterações o boletim clínico do Benfica, em relação àquele que foi apresentado no domingo, na véspera do duelo com o Belenenses. Alex Grimaldo, Ljubomir Fejsa e Filipe Augusto são os elementos ainda a contas com problemas físicos, situação que os leva a falhar a partida de sábado, diante do P. Ferreira.Nélson Semedo, que falhou o duelo com o Belenenses por lesão de última hora, foi convocado para a Mata Real e, por isso, não surge neste boletim clínico.

Autor: Fábio Lima