O Pavilhão João Rocha recebe hoje o primeiro dérbi Sporting-Benfica em futsal (14h30) da sua existência, dois dias depois de as duas equipas se terem defrontado para a final da Taça de Honra da AF Lisboa.

Este será o terceiro encontro da temporada entre os rivais da Segunda Circular, mas o primeiro para a Liga. Os leões venceram os dois anteriores – a Supertaça (3-2) e o troféu lisboeta (2-1) –, mas na temporada passada, em que conquistaram todas as provas em disputa, não conseguiram bater os encarnados na fase regular, e terminaram empatados. A 5ª jornada, que começa com este dérbi, fica completa apenas amanhã, com o Pinheirense-Quinta dos Lombos.

Entretanto, no campeonato feminino também há um Sporting-Benfica, no Pavilhão José Gouveia (São João da Talha), a partir das 18 horas, em jogo da 3ª jornada da Zona Sul.

Autor: Cláudia Marques